タレント大沢あかね（40）が7日、東京・千代田区のニッポン放送イマジンスタジオで、自身がパーソナリティーを務める「大沢あかねLUCKY7 supported by犬塚製作所」（月〜金曜午後9時50分）2度目の公開収録を行った。村重杏奈（27）をゲストに5つのテーマでトークを展開。「飛ぶ鳥を落としました！こうなるのが夢だった」と底抜けに明るさを発揮する村重。ブレークのきっかけを「『呼び出し先生田中』の第1回放送でおバカ最下位に