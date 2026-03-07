演奏会で三線を弾く西原圭佑さん（右）＝7日、北京の日本大使館（共同）【北京共同】中国北京市の日本大使館で7日、沖縄伝統の弦楽器「三線」や、尺八、琵琶といった和楽器の演奏会が開かれた。約600人の応募から選ばれた約110人が聞き入った。沖縄民謡に合わせ、手踊り「カチャーシー」を舞う場面もあった。三線奏者、西原圭佑さん＝沖縄県出身＝は三線が中国から伝わったという歴史を紹介。北京の三線愛好家と共に沖縄の民謡