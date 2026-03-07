俳優で気象予報士の石原良純（64）が7日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻の子育てに口出ししないことを明かした。庄司智春は「子どもたちに口出しちゃって、しかっちゃったりとか怒っちゃうんですよ、怒らない父親って憧れるんですよ」と語った。庄司から「なんでそんなことやってんだよってついつい言っちゃうんですけど、そういうときどうしてるんですか」と聞かれると、良純は「間違えて崖