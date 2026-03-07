お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）とお笑いコンビ、フットボールアワー後藤輝基（51）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。20年以上前に一緒に仕事をしたころの話をした。今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、有田、後藤、＝LOVE大谷映美里（27）が東京・浅草を探訪。有田は後藤に「最初に仕事を一緒にしたのは相当前だよね」。後藤も「相当前だと思います