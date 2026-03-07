昨年オフにレッドソックス傘下３Ａから移籍した巨人のブライアン・マタ投手（２６）が７日、オリックスとのオープン戦（京セラ）で今季初となる先発マウンドに上がるも、初回からわずか７球で先制。３回７安打４失点と炎上した。リズムが大きく崩れた。初回に先頭から３連打などを浴びて一挙３失点。３点を追う２回も先頭を四球で出塁させ、二死一塁から２打席連続となる太田の適時打で４点目を献上した。降板後、背番号４２