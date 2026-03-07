ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の大会主催者は７日、８日に開催される東京ラウンドの日本―オーストラリア戦（東京ドーム）で、松坂大輔氏（４５）が始球式を行うと発表した。松坂氏は、ＷＢＣ第１回大会（２００６年）と第２回大会（２００９年）に出場。通算６勝で歴代最多勝を記録し、２大会連続でＭＶＰに輝いた。今大会でも解説を務めるなど、侍ジャパンを近くで見てきた“平成の怪物”が始球式に登場し、