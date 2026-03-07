第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）で史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）が７日、横浜市内の同校グラウンドで帝京三（山梨）と今季初の対外試合を行った。「３番・一塁」で先発出場した小野舜友主将（３年）が２ランを含む４安打６打点の大暴れで打線をけん引し、１４―０で勝利した。まずは初回１死三塁の好機で、今季“初打席”に立つと、帝京三の先発右腕に対し、内角高めの直球を捉えて右越えへ２ラ