【東京都心 雪の予想】東京、埼玉、神奈川でも雪が降る可能性 ７日（土）の雨を境に「冬型の気圧配置」に変わり、寒気が南下してきます。関東地方南部の上空１５００メートルには「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。東京でも「雪が降る」可能性があります。 画像で掲載しているでは、８日（日）未明と、９日（月）から１０日（火）にかけて関東甲信地方で雪が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部の平