宿舎建設予定地は1960年代ごみ処理場 馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、地元・西之表市で隊員宿舎の工事が地中のごみで中断している問題で、市が廃棄物混じりの土を処分する方針であることが分かりました。 西之表市の馬毛島では自衛隊基地の建設が進んでいます。 防衛省は馬毛島で勤務する自衛隊員が暮らす97戸分の宿舎の整備を市内に計画。しかし、建設予定地は1960年代ごみ処理場で、地中から大量の古タイヤや空きびんな