明治安田J2・J3百年構想リーグの第5節で松本山雅FCは7日、ホーム開幕戦でJ2の北海道コンサドーレ札幌と対戦しました。約半年ぶりの本拠地アルウィンでの試合に、1万1162人のサポーターが駆け付けました。山雅は前半37分、コーナーキックから新加入の加藤拓己がヘディングで先制します。さらに後半12分、塩尻市出身の樋口大輝が追加点。そして後半35分に新加入の藤枝康佑がドリブルで持