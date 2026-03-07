◇オープン戦 オリックス 8-0 巨人(7日、京セラドーム)巨人の育成ドラフト5位ルーキーの知念大成選手が「2番・レフト」で先発出場。試合中、幾度となく若さあふれるハッスルプレーで会場を沸かしました。知念選手はこの日が5度目のオープン戦出場となり、初回の第1打席では相手先発・九里亜蓮投手のグラブをはじく内野安打を放ちます。すると3回の第2打席では、1死1塁でセカンドゴロを放ち、ランナーとして1塁に残ると、直後にヘッ