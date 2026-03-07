フィギュアスケートの坂本花織選手が最後の舞台を世界選手権と表明しました。大阪市内で行われた「オメガ」のイベントに出席した坂本選手。ミラノ・コルティナオリンピックでは団体と女子シングルの2つの銀メダルを獲得。実家で過ごすなどのんびりした時間もすごせたといいます。五輪前の2025年6月に新シーズンを最後に現役引退を発表していました。引退後は「スケートメインの生活だったのでいろんなことにチャレンジしていきたい