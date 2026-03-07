「ヴィーナスシリーズ酒処京都新京極スタンド杯・一般戦」（７日、びわこ）「凄い足！節イチです」と文句なしの足で大橋栄里佳（４４）＝福岡・９２期・Ａ２＝が優出を決めた。Ｓで少し遅れて後手に回り、バックでは５番手。さすがに厳しい形となったが、そこからが凄かった。ホームでは２着争いに追いつき並走に持ち込むと、２周１Ｍでは振り込んで失速しながらもバックでグイグイと伸びて２着で優出。「失敗しまくりなの