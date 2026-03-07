タレントの鈴木紗理奈（48）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。長男の留学を機に始めた趣味について言及した。鈴木は2008年にレゲエ歌手と結婚し、10年2月に長男を出産したが13年に離婚。長男は19年から英国に単身留学したが、25年に米国の学校へと転校した。長男の留学前は「働き尽くして学費を稼ごうと思っていたので、分刻みの送り迎えや習い事もめっちゃさせてたし、その合間を縫って仕事を