「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）“闘うフリーター”として活躍した４８歳の所英男は鹿志村仁之介にアナコンダチョークで１回１分６秒で失神一本負けに終わった。１回序盤にテークダウンに成功したが抜け出され、直後に上から首を極められてそのまま絞め落とされ、失神。呆然とした表情を浮かべた。この試合を含め２試合で現役引退を発表していた所だが、この試合で全力を出せていれば引退も考えていたという。