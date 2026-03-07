鹿島―東京V前半終了間際、チーム2点目となるPKを決める鹿島・鈴木＝メルスタ明治安田J1百年構想リーグ第5節（7日・メルカリスタジアムほか＝6試合）東で首位の鹿島が東京Vを2―0で下し、4連勝で勝ち点13に伸ばした。鈴木が2得点。浦和は水戸を2―0で退け、FC東京は横浜Mに3―0で快勝し、ともに同10とした。千葉は柏に2―1で競り勝ち、初白星を挙げて同5。西は名古屋が福岡に5―1で大勝して勝ち点9。C大阪は清水にPK勝ちして