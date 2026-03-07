◇オープン戦広島2―3中日（2026年3月7日マツダ）広島のドラフト2位・斉藤汰（亜大）が本拠地初登板となった7日の中日戦で、満点デビューを果たした。1点劣勢の8回にマウンドへ。力のある直球と変化球を織り交ぜて打者3人をピシャリと抑え「緊張感がある中で、良い結果で終わることができて良かった。フォームの安定性や再現性が徐々に良くなってきている」と手応えをにじませた。1日の楽天戦に続く2試合連続救援登板。