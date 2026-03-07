サッカー元スペイン代表のアンドレス・イニエスタ氏がモロッコ代表のスポーツディレクター就任の話が実はフライング発表で、本当のところは合意にまで達していないという。スペインのスポーツ紙、マルカなどが伝えている。報道によると、モロッコ連盟による同氏のスタッフ加入は正式決定に至る前の段階で出されたもので、実際には待遇面で両者の間で歩み寄りが見られず、交渉が止まっている状態になっているとしている。交渉