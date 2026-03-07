米イスラエルによるイラン攻撃に抗議する街頭集会の参加者ら＝7日午後、長崎市米イスラエルによるイラン攻撃に抗議する街頭集会が7日、長崎市で開かれた。長崎原爆の被爆者や市民ら計約90人が「国際法を守れ」「戦争反対」と声を上げ、攻撃の即時停止や平和的解決を求めた。集会は長崎県平和運動センターが主催。同センター被爆者連絡協議会の川副忠子議長（82）はあいさつで、イランへの攻撃を「モラルを平気で壊すふざけた行