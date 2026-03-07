格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初の大会となる「RIZIN.52」を行った。24年7月以来約1年8カ月ぶりのRIZINの試合となるレジェンドの所英男（48＝リバーサルジム武蔵小杉所プラス）は年齢で半分の鹿志村仁之介（24＝BatlleBox）に1本負けした。1ラウンドで所が左ストレートも鹿志村が左足にタックル。テークダウンを許す。うまく体をひっくり返しながらダースチョークを決めたところで所の意識が飛んでレ