きのう、WBCで侍ジャパンの初戦が行われ、大谷翔平（ドジャース）の満塁ホームランなどで大量得点。台湾に13対0のコールド勝ちを収めた。この勢いのまま連勝となるか、韓国戦を前に井端弘和監督が会見に応じた。【映像】井端監督「“つなぎの野球”で勝ちたい」（発言の瞬間）まず、「注目度の高い日韓戦だが、日本のファンにどのような試合を届けたいか」と問われると、「日本らしい“つなぎの野球”で勝ちたい」と語った。