日大三は7日、高校野球春季東京大会の出場を辞退すると発表した。硬式野球部員2人が女子生徒にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で書類送検されていた。硬式野球部は活動を休止している。日大三は昨夏の全国選手権大会で準優勝した強豪校。指導体制などの見直しも進めており「このような状況を鑑み、出場は辞退することとした」としている。