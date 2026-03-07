モータースポーツの最高峰、F1™が6日にオーストラリアで開幕。2日目の7日は注目の予選が行われました。2026年のF1は“新レギュレーション元年”。電動モーターの出力が上がり、環境に優しいサステナブル燃料で行われる“次世代F1カー”での勝負となります。1周の最速タイムを競い決勝のスタート位置を決める予選は序盤から波乱の展開になりました。レッドブルのフェルスタッペン選手のクラッシュでレースが中断。そんな中、