B1の琉球ゴールデンキングスは3月6日、ユースチーム「キングスU18」に所属する高校3年生5名の進路が決定したと発表した。 今回進路が発表されたのは、嶺井俊弥、岩中大航、桶谷都人、長嶺充来、名城寿唯の5名。嶺井は日本経済大学、岩中はびわこ成蹊スポーツ大学、長嶺は日本体育大学、名城は神奈川大学へ進学予定となっている。桶谷はZION Christian Academy Internationalを6月に卒業予定で、大