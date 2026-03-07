リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第5節】(ベススタ)福岡 1-5(前半0-3)名古屋<得点者>[福]岡哲平(89分)[名]山岸祐也2(12分、64分)、稲垣祥(25分)、木村勇大(39分)、森壮一朗(90分+6)<退場>[福]辻岡佑真(83分)<警告>[福]田代雅也(53分)、辻岡佑真2(61分、83分)、岡哲平(68分)、前嶋洋太(81分)主審:木村博之└新婚FW山岸2発などで名古屋が今季最多5ゴール圧勝!福岡は2試合連続退場者出して4連敗