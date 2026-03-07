[3.7 J1百年構想リーグWEST第5節 福岡1-5名古屋 ベススタ]名古屋グランパスが今季最多となる5得点を奪って、敵地でアビスパ福岡に大勝した。新婚パワーがいきなりさく裂した。5日にタレントのSHONOさんと結婚したことを発表したFW山岸祐也が前半12分、MFマルクス・ヴィニシウスの出した浮き球でエリア内に入ると、DFに競り勝ってゴールに流し込む先制弾を蹴り込んだ。さらに名古屋は前半25分にMF稲垣祥のミドルがディフレク