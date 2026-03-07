リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ EAST第5節】(メルスタ)鹿島 2-0(前半2-0)東京V<得点者>[鹿]鈴木優磨2(26分、45分+5)<警告>[東]宮原和也(66分)主審:中村太└鈴木優磨2発に柴崎岳は再びCKアシスト、鹿島が4連勝で首位キープ!! 東京Vは守護神負傷交代で2連敗