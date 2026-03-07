[3.7 J1百年構想EAST第5節 FC東京 3-0 横浜FM MUFG国立]5万2934人が集った国立競技場の大舞台で、スーパーゴールを沈めた。FC東京MF佐藤龍之介は前半16分にチーム2点目をマーク。「ひとつ結果というところもそうだし、プレーというところでも自分らしさは出せた。このまま勢いを止めずに行きたい」と力を込めた。圧巻のミドルシュートを決めた。前半16分、FW長倉幹樹からのサイドチェンジを受けた佐藤はPA左へ。DF井上太聖に1