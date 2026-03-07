[3.7 J1百年構想リーグ EAST第5節 千葉 2-1 柏 フクアリ]FWとしての役割を完遂した。ホームに柏レイソルを迎えたジェフユナイテッド千葉は、前半23分で2トップの一角、FWカルリーニョス・ジュニオを欠いてしまう。代わって入ったのは、サイドの選手であるMFイサカ・ゼイン。小林慶行監督は、イサカを右サイドに置いて、それまで右SHを務めていたMF津久井匠海をFW石川大地との2トップに回した。「彼を獲得するときから自分の頭の