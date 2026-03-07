マイホームの話なんだけどさァ▶▶この作品を最初から読む公園でママ友になった、見た目も性格も、暮らす環境もまるで正反対の薬師寺ユイと毒山マリン。ユイはエリート夫のシュウ、娘のリエと3人暮らし。一見優しい夫は家事や育児に非協力的で、アポなしで訪れる義母にも悩まされています。一方、マリンの夫ゴンは、息子のケンの子育てには積極的ではあるものの、無職でギャンブルにもはまっており、収入に不安を抱えて