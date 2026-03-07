藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）第5局が8、9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指されるのを前にした7日、対局者がそれぞれが取材に応じた。ここまで永瀬が3勝し、王将位獲得に王手をかけている。藤井とは王将戦第3、4局に加え、今月5日に指された叡王戦の準決勝でも勝利し直近で3連勝。「1局1局ベストを尽く