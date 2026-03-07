飲食店の用心棒代として熊手を購入させ現金を受け取った疑いで、暴力団組長の男が逮捕されました。東京都暴力団排除条例違反の疑いで逮捕されたのは、暴力団組長の今野哲宏容疑者（83）で、2025年11月、東京・池袋の飲食店の用心棒をする見返りとして熊手を購入させ、現金3万円を受け取った疑いが持たれています。熊手には暴力団の通称名が書かれた札が貼られ、店内に飾られていました。今野容疑者は容疑を否認しているということ