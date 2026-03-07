【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日、プエルトリコと米国でも１次ラウンドが始まり、２大会ぶりの頂点を目指すＢ組の米国、優勝候補の一角のＤ組のドミニカ共和国が大勝発進した。プエルトリコ５―０コロンビアプエルトリコが快勝。五回、マルドナドの適時打などで一挙５点を奪い、最後は守護神ディアスが締めて７人の継投で零封勝ちした。プエルトリコ、地元ファンも熱