◇明治安田J1百年構想リーグ第5節FC東京3―0横浜M（2026年3月7日MUFG国立 ）FC東京MFが7日、MUFG国立で横浜Mと対戦し、3―0で今季初の完封勝利を収めた。この一戦で、MF佐藤龍之介（19）が“聖地”で初めてプレーし、青赤初得点を挙げた。1―0で迎えた前半16分だった。左サイドでFW長倉のサイドチェンジを受けると、中央へとカットイン。相手DFの股を抜くシュートでゴールネットを揺らした。「自分にとっては大きい1点