ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式が6日に行われました。イラン攻撃やウクライナ侵攻など世界的な衝突が影を落とす中での開催を強いられました。開会式の会場となったのは、古代ローマ時代の円形闘技場だったベローナアリーナで2月に行われたオリンピックの閉会式でも使用されました。今大会では、ウクライナに侵攻しているロシアとベラルーシの選手が自国の国旗と国歌の使用を認められたため、ウクライナなど7カ国の