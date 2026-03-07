WBC・日本―台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下し、白星発進した。この試合を観戦した元アイドルグループのメンバーからの報告が反響を呼んでいる。大谷翔平投手（ドジャース）の衝撃満塁弾などで盛り上がった東京ドーム。駆け付けたのは、AKB48の元メンバーでタレントの横山由依だ。カジュアル