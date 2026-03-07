世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム首位の17歳・中田璃士（TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝し、男子では日本勢初となる連覇を達成した。海外記者も中田の圧巻演技に驚嘆していた。冒頭から25秒の4回転サルコーを完璧に着氷。公式スコアではGOE（出来栄え点）4.30を獲得。観客も拍手喝采だった。