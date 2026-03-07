３月４日に新規開業した柴田卓調教師＝栗東＝は、阪神１２Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１２００メートル）のアーロッタレット（牝４歳、父プラクティカルジョーク）が初出走となり、１５着だった。柴田調教師は「応援してくれたファンの方、馬券を買ってくれた方には申し訳ないです。初戦を無事に終えられたのは、何よりです」と安堵（あんど）。「この馬のオーナー、引き継がせていただいた佐々木（晶三）先生、この馬に関わ