３月４日に新規開業した橋田宜長（よしたけ）調教師＝栗東＝は、阪神１２Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１２００メートル）のミルトライディーン（セン４歳、父エピファネイア）で初出走となり、１０着だった。橋田調教師は「無事終わりました。（同馬を以前管理していた）中竹先生に感謝ですね。師匠の厩舎で調教してもらい、初週に競馬を使うことができました。ほっとした気持ちが大きいです」と安堵（あんど）の表情を浮かべ