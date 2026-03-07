３月４日に新規開業した手塚貴徳調教師（３３）＝美浦＝が７日の中山１２Ｒでレッドレナート（牡５歳、父レッドファルクス）を出走させて１着。初出走初勝利を成し遂げた。史上２８人目。涙をうかべて愛馬と同学年の横山和生を出迎えた。積極的にハナを奪うと、最後まで先頭を譲らずに先頭でゴールを駆け抜けた。「父からいい馬を引き継がせていただきました。和生もよく知っている仲。普段は泣かないですけど、涙が出ました。