俳優の萩原利久は７日、都内でアニメ声優初挑戦した映画「花緑青（はなろくしょう）が明ける日に」（四宮義俊監督）の公開記念舞台あいさつに出席した。作品にちなみ、必需品を聞かれ、スマートフォンと回答。「なきゃ困るなと思うことの方が多い。できるだけ身軽に生活したい人間なので」と不可欠なものであると説明。バスケットボール、サッカーなどスポーツが好きで、よく観戦に行く萩原は「最近、全部電子なんですよ。それ