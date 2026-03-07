◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第５節福岡―名古屋（７日・ベスト電器スタジアム）日本代表の森保一監督が７日、福岡―名古屋戦の視察後の取材に応じ、４日のアーセナル戦で左足首を負傷したブライトンＭＦ三笘薫について「メディカルでの報告では、代表ウィークには間に合う、長期離脱になることではないと聞いています。ただ怪我はその時の状態によって、早く復帰できることもあれば長引くこともあるので、そこは経過