◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）横浜ＦＭが前後半の立ち上がりでの失点が響いて、０―３でＦＣ東京に完敗を喫した。昨季からの課題の一つにあったのが逆転勝利ゼロの現実。開幕３連敗で迎えた前節の東京Ｖ戦は立ち上がりから全員から戦う闘志を感じ、前半終了間際の先制点から後半立ち上がりの２得点で勝利につなげたが、この日は対照的に、立ち上がりの失点で出鼻