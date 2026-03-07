元モーニング娘。の市井紗耶香が7日、自身のインスタグラムを更新。次女が卒業式を迎えたことを報告した。 【写真】よみがえる18年の月日「ママへ」の文字だけで思いがこみ上げてくる 手に花束を持つ写真をアップした市井は「新社会人になる子も、進学する子もこれからの未来がたくさんの出会いと可能性に溢れますように。 そしてここまで見守ってきた世の中のお母さん、お父さんも本当にお疲れ様でした。」と、同じ