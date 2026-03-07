長倉幹樹が5戦目で今季初ゴールFC東京は3月7日、明治安田J1百年構想リーグの第5節で横浜F・マリノスと対戦し、3-0で勝利した。開幕から5試合連続でスタメン出場したFW長倉幹樹が、開始32秒で今季初ゴールを決め「バケモンやん」「まじで欠かせない」など注目を集めている。待望の初ゴールは電光石火の一撃だった。試合開始直後、FC東京が自陣でボールをつなぎ、右サイドのDF室屋成から前線のMF佐藤恵允へ展開。佐藤が相手DFの