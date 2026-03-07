鈴木優磨がコーナーキックからのヘディングとPKを決め、2-0で東京Vに完勝鹿島アントラーズは3月7日、J1百年構想リーグ第5節で、東京ヴェルディとホームで対戦した。FW鈴木優磨がコーナーキックからのヘディングと、PKを落ち着いて沈めて2-0で完勝。4連勝で勝ち点13に伸ばし、EAST首位をキープした。開幕戦でFC東京に敗れた後、3連勝中の鹿島。MF柴崎岳がスタメン出場すると、前半26分にそのコーナーキックから鈴木がニアに飛び