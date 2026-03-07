児童養護施設のこどもたちにホテルの洋食を振る舞おうと7日、静岡市の企業が「こども食堂」を開きました。これは、静岡市の自動車部品メーカー「村上開明堂」が企画したもので、藤枝市の築地工場の食堂に児童養護施設の子どもたちが招待されました。今回開いた「こども食堂」では「中島屋ホテルズ」のシェフによる本格的な洋食が提供されました。子どもたちは、オムライスやサンドイッチを美味しそうに頬張っていまし