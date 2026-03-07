大谷翔平に山本由伸、村上宗隆らWBCの連覇に向けて錚々たるスターが集まった、今回の侍ジャパン。その戦いを一目見ようと、開幕前からチケットの争奪戦が繰り広げられた。チケットは国際大会ということもあってそもそも“お高め”だが、転売サイトではさらに高騰。一時は数十万円のチケットが出品されているなど物議をかもした。【画像】「こんなアホタレな格好は私だけ(笑)」50代女性のド派手着物や、「大谷は敵」ボードを掲げ