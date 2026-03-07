【ジャカルタ＝作田総輝】オーストラリア国防省は６日、黄海上で豪軍のヘリコプターに中国軍のヘリが接近し、中国政府に懸念を伝えたと発表した。豪国防省によると、ヘリ同士の接近が起きたのは４日で、豪軍ヘリは北朝鮮に対する国連制裁の履行状況を監視する活動に従事していた。中国軍ヘリが高度を合わせて接近してきたため、豪軍ヘリは回避行動を余儀なくされた。けが人はいなかったという。中国国防省は６日、「継続的な