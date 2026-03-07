◇オープン戦ロッテ3―5日本ハム（2026年3月7日エスコンF）ロッテは先発・田中晴也は3回66球を投げ、3安打2四球で3失点と苦しんだ。新人5人、移籍1人、新外国人1人と“新顔”7人を並べた日本ハム打線を相手に初回の無死二塁は無失点で切り抜けたものの、3回1死二、三塁から常谷に左中間三塁打、続くエドポロに中犠飛を許して3点を失い、この回で降板となった。高卒4年目の右腕は、今春の対外試合3試合計8回を無失点に抑